Oppermachtige Van Anrooij maakt favorietenrol waar

LIVE | Kunnen de Nederland­se topvrouwen de torenhoge verwachtin­gen waarmaken?

14:48 Het WK veldrijden in Dübendorf is in volle gang. Bij de junioren veroverde Nederland al twee gouden plakken dankzij de indrukwekkende optredens van Shirin van Anrooij en Ryan Kamp. Met vier topfavorieten aan de start is het vooral de vraag hoe de oranje-vrouwen ervoor gaan zorgen dat regenboogtrui in Nederlandse handen komt. Volg het vanaf 15.00 uur!