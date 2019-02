Oppermachtige teamsprinters prolongeren wereldtitel op de baan

Nederland werd vooraf gezien als de grote favoriet en maakte deze rol helemaal waar. Het drietal was al tijdens de kwalificaties veruit het snelst. Ze realiseerden hierin een tijd van 42,574, waarna - met Matthijs Büchli op de plaats van Hoogland - werd afgerekend met Groot-Brittannië (42,436) en de finaleplek zeker was. In die finale was Frankrijk de tegenstander, met onder meer negenvoudig wereldkampioen op de baan Grégory Baugé in de gelederen. Maar ook Baugé kon Frankrijk niet aan een stunt helpen en dus was titelprolongatie een feit voor de oppermachtige Nederlanders: 41,923.



,,Krankzinnig’', noemde Lavreysen het optreden van de ploeg. ,,We hadden niet gedacht dat deze tijd op een laaglandbaan mogelijk was. Mooi dat we de regenboogtrui nog een jaar kunnen dragen.’' Hoogland vertelde dat het vertrouwen vooraf groot was geweest. ,,We hebben het afgelopen jaar al zoveel gewonnen. Het was vandaag vooral een kwestie van focussen en niets laten liggen. We hebben hier heel hard voor gewerkt, aldus de Nijverdaller die zich nu gaat richten op de sprint.



Nederland werd vorig jaar wereldkampioen in Apeldoorn en Europees kampioen in Glasgow. Ook won het alle vier de wereldbekerwedstrijden waar de ploeg aan de start stond deze winter.



De wereldkampioenschappen zijn vanavond begonnen, maar de teller staat voor Nederland nu al op twee medailles. Kirsten Wild pakte eerder op de avond het zilver op de scratch.