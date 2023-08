Oppermachtige Jeffrey Hoogland snelt naar vierde wereldtitel op kilometer tijdrit

Hoogland greep in 2018 voor eigen publiek in Apeldoorn voor de eerste keer de wereldtitel op de tijdrit, een niet-olympische onderdeel. Ook de afgelopen twee WK's was hij de beste van de wereld. Hoogland is ook vijfvoudig wereldkampioen en regerend olympisch kampioen op het onderdeel teamsprint

Hoogland had in de finale van de kilometer tijdrit veruit de beste tijd: 58,222 seconden. De Australiërs Matthew Glaetzer (58,526) en Thomas Cornish (58,822) pakten respectievelijk zilver en brons.



In de Sir Chris Hoy Velodrome had de Nederlander in de kwalificaties al de beste tijd van allemaal: 57,971 seconden. Daarmee was Hoogland maar een fractie minder snel dan zijn eigen wereldrecord op zeeniveau: 57,813, gereden eerder dit jaar tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen.



Tijd om te genieten van zijn succes is er niet. Hoogland moet binnen een half uur weer de baan op in het Schotse Glasgow voor de eerste ronde op het sprintonderdeel keirin.