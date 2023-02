Opnieuw prijs voor Jumbo-Visma: Tiesj Benoot wint Kuurne-Brussel-Kuurne

Achter de 28-jarige Belg eindigde zijn land- en ploeggenoot Nathan Van Hooydonck als tweede. De Sloveen Matej Mohoric finishte als derde. De best geklasseerde Nederlander was Taco van der Hoorn (29). Hij finishte als vierde.

De koers maakt deel uit van het zogenoemde openingsweekeinde. Daarin had de Nederlander Dylan van Baarle Jumbo-Visma zaterdag al de winst bezorgd in de Omloop Het Nieuwsblad.

Wielrenster Wiebes wint massasprint Omloop van het Hageland Wielrenster Lorena Wiebes heeft de Omloop van het Hageland op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse van Team SD Worx versloeg na een rit over 124 kilometer tussen Aarschot en Tielt-Winge de Italiaanse Marta Bastianelli en de Française Audrey Cordon-Ragot in de massasprint. Wiebes werd zaterdag tweede in Omloop Het Nieuwsblad achter haar winnende ploeggenote Lotte Kopecky. De Mijdrechtse, die afgelopen winter overkwam van Team DSM, pakte twee weken geleden haar eerste zege van het seizoen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Moeilijke periode

Voor Benoot was Kuurne-Brussel-Kuurne pas zijn tweede koers na een val tijdens een training begin augustus in de Alpen. De 28-jarige Belg liep daardoor een breukje in zijn nekwervel op. ,,Het is een moeilijke periode geweest. Ik draag deze overwinning op aan mijn vriendin, onze dochter en mijn ouders. Ik was als geblesseerde renner niet altijd de meest aangename thuis”, vertelde Benoot, in 2018 winnaar van de Strade Bianche.

De vlucht van vijf ontstond na de beklimming van de Mont Saint-Laurent. Een vroege kopgroep, met daarin Van der Hoorn, werd ingelopen. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert, net terug van een hoogtestage in Colombia, handhaafde zich voorin met de Belg Tim Wellens, de Jumbo-mannen Benoot en Van Hooydonck en Mohoric.

Volledig scherm Tiesj Benoot en Taco van der Hoorn. © BELGA

Strijdplan

Het achtervolgen was aan de renners van Soudal - Quick-Step (Fabio Jakobsen) en Lotto Dstny (Arnaud De Lie). Die bereikten de Kluisberg, de laatste hindernis waarna nog vijftig redelijk vlakke kilometers volgden, met ruim anderhalve minuut achterstand. Het vijftal werkte goed samen en de achtervolgers kregen nooit de illusie dat er nog een hergroepering mogelijk was.

Jumbo was met twee en moest iets verzinnen. Van Hooydonck werd op 3,5 kilometer voor de finish nog teruggepakt door Mohoric. Benoot ging er binnen de laatste kilometer vandoor en werd niet meer achterhaald: ,,Wij moesten uitbuiten dat we met twee waren. Toen ik aanviel wist ik ook dat Nathan nog een kans had als ik niet vooruit zou blijven.”

Voor Van der Hoorn resteerde de vierde plek. ,,Het was mijn plan om vandaag mee te zitten in de ontsnapping. Ik voelde me beter dan verwacht op de hellingen, maar aan het einde sloeg de vermoeidheid wel toe”, zei de Zuid-Hollander, die vorig jaar ook al dicht bij de winst was geweest.

