Opnieuw grijpt peloton mis in BinckBank Tour

De Deen van Astana was de snelste van de drie overgebleven renners. Het Nederlandse talent Julius van den Berg (EF-Drapac) kwam in de buurt van de Deense sprinter, maar moest genoegen nemen met een tweede plaats. De Fransman Alexis Gougeard van AG2R werd derde.



De Sloveen Matej Mohoric (tiende in de etappe) behoudt de groene leiderstrui. Zijn voorsprong op de nummer twee Sean De Bie bedraagt 3 seconden.



Jonas Rickaert was zeer onfortuinlijk. De Belg maakte deel uit van de kopgroep en reed virtueel in de leiderstrui toen hij op enkele kilometers van de finish een lekke band kreeg. Vlak voor het peloton kwam hij als vierde over de streep.



Daarachter won de Australiër Caleb Ewan, net als donderdag, de sprint van het peloton. Sprinter Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo was niet terug te vinden in de top 10. Een hard gelag voor de Amsterdammer die aast op een etappezege en naar eigen zeggen over goede benen beschikt.



Groenewegen moet het hebben van massasprints. Tot nu toe eindigde alleen de openingsrit in Friesland in een groepsspurt. De andere Nederlandse sprinttroef Fabio Jakobsen (Quick-Step) won in Bolsward. Daarna bleek dat de BinckBank Tour van 2018 vooral een koers is voor de avonturiers.



Ook vrijdag kregen de sprintersploegen het gat niet dicht. Van den Berg, nationaal kampioen bij de beloften, ging vol voor zijn eerste zege in de WorldTour. De 21-jarige renner uit Purmerend moest echter zijn meerdere erkennen in Cort Nielsen, de Deen die al twee etappes won in de Ronde van Spanje en dit jaar ook in de Ronde van Frankrijk een dagzege mocht bijschrijven op zijn palmares.



De WorldTour-koers door Nederland en België duurt nog tot en met zondag. Tijdens de laatste twee etappes moeten veel heuveltjes worden beklommen. Zaterdag wordt er na 182,2 kilometer gefinisht in Sittard-Geleen.