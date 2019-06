Op donderdag mediadag is nog een wereld te winnen

Nou goed, Vettel was later op de middag gewoon te bevragen, in het media motorhome van zijn team. Bij de Italianen hebben ze het dit jaar goed geregeld. Een net zaaltje, een paar rijen met stoelen, daarachter ruimte voor alle cameraploegen. Vettel op een krukje, microfoon in de hand, vragen en antwoorden in het Duits en het Engels. Maar hoe kan het nou gebeuren dat Vettel om 16.10 aan zijn sessie begint en Hamilton een paar deuren verderop staat gepland om 16.05? Niet dat hij er is, want Hamilton bezocht in Parijs een herdenkingsdienst voor modeontwerper Karl Lagerfeld. Dat was Mercedes even vergeten door te geven… Maar stel Hamilton er wel was geweest, had dan niemand die tijden even kunnen afstemmen, zodat de Formule 1-volgers bij beide coureurs langs hadden kunnen gaan? (Nog even los van de borrel die de organisatie om 16.15 hield om de zestigste verjaardag van de Franse GP te vieren).



Wie denkt dat het bij Red Bull, hét voorbeeld van een mediamerk, wel picobello geregeld is, heeft het mis. Tientallen collega’s verdrongen zich vanmiddag om van Max Verstappen te horen. Er stonden precies zes stoeltjes, de rest stond rijendik daarachter. Zonder microfoon was Verstappen nauwelijks te verstaan. De temperaturen op het krappe terrasje van de hospitalityruimte, zeg maar een soort broeikas, liepen zo hoog op dat telefoons oververhit raakten. Overigens moet wel worden gezegd: voor ons Nederlanders is bij Red Bull altijd een aparte blok gereserveerd, na de buitenlandse media, ideaal. En misschien klagen wij stukjesschrijven ook gewoon te snel hoor, dat kan. Maar dit kan toch allemaal wel een stukje beter?