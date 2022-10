Op deze datum toont Ellen van Dijk voor het eerst haar regenboogtrui in een tijdrit

Duizenden mensen huldigen wereldkam­pi­oen Remco Evenepoel op Grote Markt in Brussel

Remco Evenepoel is zondagmiddag onder grote belangstelling gehuldigd op de Grote Markt in Brussel. Duizenden mensen stroomden samen om de wereldtitel én de eindzege in de Ronde van Spanje van hun 22-jarige landgenoot te vieren. Met Evenepoel uiteraard als stralend middelpunt. Bekijk hier de mooiste foto’s.

2 oktober