Oomen: Trots op mezelf, het team en Tom

Het duo van Team Sunweb probeerde in de bergetappe van alles om rozetruidrager Chris Froome in de problemen te brengen, maar de Brit kraakte niet. ,,Ik zei vanmorgen: als ik mezelf moet opofferen voor Tom en mijn plek in de top tien verdwijnt, doe ik dat met alle liefde en plezier'', aldus Oomen. ,,Want we kwamen naar de Giro om het roze te winnen met Tom en daar droomde ik zelf ook van. Tom heeft er alles aan gedaan en ging strijdend ten onder. Op het einde maakte hij zelfs nog tempo voor mij. Dat geeft wel aan dat Tom een heel groot hart heeft. Heel gaaf om zelf in de top tien te eindigen.''