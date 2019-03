Oomen koestert witte trui: ‘Wel een eer in zo’n grote koers’

Door Pim Bijl

Oomen nam op dag vier de witte trui over van Laurens de Plus. De ochtend daarna in Fossombrone deed hij er nog wat schouderophalend over. Hoe die trui zat? ,,Oh, normaal.” Of het toch wel extra leuk was op deze manier rond te rijden? ,,Ja, wel leuk.”

Typisch Oomen, soms een bevlogen prater met een brede blik op de wereld, maar ’s ochtends voor de start van een zware etappe al in zijn tunnel, volledig gefocust op de lastige rit die komen gaat. Zeker niet van plan uitgebreid te vertellen over zijn eerste dag in de witte trui. Die etappe toonde de 23-jarige renner van Sunweb ook tijdens de koers dat de witte trui voor hem bijzaak was. ,,Ik heb volledig in dienst van Tom gereden, hij is de kopman hier en dat vind ik ook volkomen logisch.”

Maar met alleen nog de tijdrit van vanmiddag op het programma hoeft Oomen niet meer naar kopman Dumoulin te kijken. Dumoulin staat vierde, Oomen achtste, beiden niet meer kans makend op het podium van de Italiaanse rittenkoers. Wanneer Oomen om 15.49 uur van start gaat in San Benedetto del Tronto zal hij tien kilometer alles geven om zijn witte trui vast te houden. Want na drie huldigingen op het podium wil hij de trui ook naar huis meenemen. ,,Het is toch wel een eer in zo’n grote koers als Tirreno-Adriatico.”

Het zou de eerste jongerentrui ooit zijn op WorldTour-niveau voor Oomen, die al enkele jaren naar voren wordt geschoven als Nederlandse hoop voor de grote rondes. Vorig jaar werd hij geprezen om zijn negende plaats in de Giro. De jongerentrui ging toen niet naar hem, Miquel Angel Lopez en Richard Carapaz stonden nog boven hem in het klassement. Ook nu is Oomen er niet helemaal gerust op. Hij moet vanmiddag een voorsprong van 37 seconden op de Belg Tiesj Benoot verdedigen.