Oomen gaat onder het mes, seizoen voorbij

Omdat Oomen eerst moet herstellen van de heupbreuk, kan de ingreep namelijk pas over een week of zes plaatsvinden. De Tilburger kampte al langer met een onwillend linkerbeen, naar nu blijkt veroorzaakt door bloedvatproblemen. Het is een kwaal die vaker voorkomt bij wielrenners.



,,We kwamen er kort voor de Giro achter en dat gaf ook meteen een antwoord op vragen waar ik al een tijdje meezat. Ik kon nog steeds goed trainen en wedstrijden afwerken, maar met name in tijdritten merkte ik dat mijn been niet werkte zoals ik wilde’', vertelt Oomen, die in de veertiende etappe van de Giro moest opgeven. ,,Mijn seizoen zit erop, dat is een enorme tegenvaller. Maar dat we de oorzaak nu weten en dat we hopelijk een oplossing vinden is dan weer een opluchting.’’