Ook val kan Van der Poel niet stoppen: ‘Ik voelde me elke ronde beter worden’

VideoMathieu van der Poel leek in Oostende zijn kansen op de wereldtitel veldrijden te verspelen toen hij al vroeg in de wedstrijd hard ten val kwam. De titelverdediger zette echter meteen de achtervolging in op Wout van Aert, die later moest afrekenen met een lekke band, en zette de cross in Oostende daarna volledig naar zijn hand.

,,Natuurlijk was die val een tegenvaller, maar ik had niet het gevoel dat ik geklopt was”, reageerde Van der Poel bij Sporza. ,,Ik merkte dat ik het parkoers ronde voor ronde beter onder de knie kreeg.”

Lees ook IJzersterke Van der Poel laat Van Aert kansloos en pakt vierde wereldtitel

Bovendien kwam de lekke band van Van Aert de 26-jarige Nederlander goed van pas. ,,Dat was een gelukje, want daardoor kon ik wat sneller terugkomen”, gaf hij toe. Op het zand kort voor de brug die terugleidde naar de paardenrenbaan en op de steile brug zelf was Van der Poel steeds de beste. ,,Ik had gezien dat dat het bepalende stuk zou zijn als je er goed door kon rijden. Wout reed mij er eerst weg. Maar later kon ik daar juist mijn winst pakken.”

Normaal gesproken zou het in Oostende zwart hebben gestaan van de mensen, maar door de coronamaatregelen was dit jaar alles anders dan normaal. Jammer voor de sfeer, maar Van der Poel deed er ook zijn voordeel mee.

,,Je kreeg het idee alsof het een gewoon crossje was, niet echt een WK. Dat zorgde voor minder stress en dat ligt me wel. Al was het natuurlijk ook leuk geweest om mijn vrienden en familie langs het parcours te zien. Het voelt een beetje raar allemaal, maar deze titel betekent uiteraard heel veel voor me””

Op de vraag wanneer hij en Van Aert elkaar weer treffen, zegt Van der Poel dat hij ook Strade Bianche en Milaan - San Remo rijdt. ,,En ik kijk echt uit naar Parijs-Roubaix, maar mijn titel verdedigen bij de Ronde van Vlaanderen heb ik ook wel aangestipt.”

Bekijk hier de reactie van Mathieu van der Poel.

Oranje boven

Gerben de Knegt was bij het WK veldrijden in Oostende de buitengewoon succesvolle bondscoach met wereldtitels in alle categorieën. ,,Vooraf weet je dat het erin zit, maar die gedachte laat je snel los. Het kan ook anders uitpakken. Ik denk dat we er trots op mogen zijn dat we zo sterk voor de dag zijn gekomen”, zei de Brabander nadat Van der Poel de kers op de taart had gezet.

Ook bij de beloften (Pim Ronhaar, Fem van Empel) en de elitevrouwen (Lucinda Brand op een volledig Nederlands podium) was het oranje boven in de Belgische kustplaats. De Knegt: ,,Een nieuwe wereldtitel voor Mathieu is nooit een verrassing, maar je moet het maar doen. Wout van Aert startte sterk en het zag er even slecht uit. Maar ik denk dat Mathieu ook mentaal steeds sterker wordt. Waar hij vroeger het kopje sneller liet hangen, toonde hij veerkracht. Al scheelde het natuurlijk ook dat Van Aert lek reed.”

Het meest verrast was De Knegt door de titel van Ronhaar. ,,Omdat Ryan Kamp het hele seizoen sterker was. Daar - en bij de beloften-vrouwen - danken we de winst ook aan een sterk ploegenspel. En die beloftentitels geven ons natuurlijk ook toekomst.”

In onze podcast In Het Wiel blikken we uitgebreid terug op het WK.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Bondscoach Gerben De Knegt met Lucinda Brand. © Cor Vos

Volledig scherm Mathieu Van Der Poel neemt de felicitaties in ontvangst na het winnen van zijn vierde wereldtitel. © BELGA