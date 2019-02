Ook op het vorige WK in Denemarken was een Van der Poel favoriet

Toegegeven. Adrie van der Poel was nooit op dezelfde manier favoriet als zijn zoon, al was hij in 1998 wel een van de twee dominantste renners in het veld. Van der Poel won in het seizoen 1997/1998 tien wedstrijden. Voor het WK had hij al acht zeges op de teller staan. Poelidoor was inmiddels 38, maar kon zich nog steeds meten met de wereldtop in het veld. Na een lange, en eveneens succesvolle, loopbaan op de weg concentreerde Van der Poel senior zich in de herfst van zijn carrière enkel op het veldrijden.



Ploeg- en landgenoot Richard Groenendaal deed dat seizoen nog beter. De Brabander had reeds zestien van de 29 crossen gewonnen. Het duo reed de concurrentie week na week uit het wiel. De kruimels waren voor de Belgen. Op het WK in het Deense Middelfart zou het niet anders zijn.