Ook Ambiancecross prooi voor oppermachtige Van der Poel

Achter Van der Poel, die ondanks een valpartij in de openingsfase zijn concurrenten één voor één achterliet, eindigde Michel Vanthourenhout op de tweede plaats. De Belg hield de schade beperkt en kwam negen seconden na MvdP over de streep. Wereldkampioen Wout van Aert mocht als derde renner mee op het podium in Wachtebeke. David van der Poel werd zevende.



Zondag staat voor voor de ongenaakbare Van der Poel de wereldbekerwedstrijd van Koksijde op het programma. Die wedstrijd won hij vorig jaar ook. Deelname komt na zijn val niet in gevaar, aldus Van der Poel. ,,Het kwam doordat Wout van Aert voor mij reed en sprong. Het is knap dat hij dat doet want de balken lagen hier niet makkelijk. Maar hij ging iets trager dan ik had ingeschat. En ik had geen momentum meer om over die tweede balk te komen”, aldus de Europees kampioen. ,,Het was een leuke nieuwe cross. De wei lag wel heel slecht. Het hobbelde heel hard.”