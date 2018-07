Ook Acht van Chaam legt 'om te beginnen' Tom Dumoulin vast

De Acht van Chaam is (op woensdag 1 augustus) één van de drie criteriums die Tom Dumoulin in de week na de Tour gaat rijden. ,,Hij is gewoon de man die om te beginnen moet hebben", zegt organisator Theo van der Westerlaken over de Sunweb-kop die dit jaar al als tweede eindigde in de Giro en nu alweer op podiumkoers ligt in de Tour de France.

,,Je mag er vanuit gaan dat hem gaat lukken om dat podium te halen in Parijs", zo verklaart Van der Westerlaken het snelle handelen van de criteriumorganisators, die doorgaans pas in de derde weken hun knopen doorhakken. In de eerste week na de Tour rijdt de wereldkampioen tijdrijden ook Daags na de Tour in Boxmeer (maandag) en de ronde van Heerlen (vrijdag). Later in de maand komt Dumoulin ook nog in actie in Etten-Leur.

Van der Westerlaken zegt op de eerste plaats blij te zijn dat Dumoulin heeft gekozen voor Chaam. ,,Zoveel criteriums wil hij namelijk niet rijden." Vorig jaar ontbrak hij er op het appel en het jaar ervoor testte de Limburger er met het oog op de Olympische Spelen zijn in de Tour gebroken pols. Hij reed de koers toen niet, maar was niet helemaal ontevreden over hoe de pols zich had gehouden. ,,Mooi dat hij weer terugkomt", zegt Van der Westerlaken.

Volgende week hoopt de organisator van het oude criterium van het land nog enkele andere toppers te kunnen vastleggen.