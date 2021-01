Onttroonde Ryan Kamp: ‘Toen mijn motor op gang kwam, was het schip al half gezonken’

Kamp en Ronhaar zijn ploegmaats bij Pauwels Sauzen. Ronhaar viel in het begin van de titelstrijd aan op een moment dat Kamp het lastig had. Vooral in het zand op het uitstrekte strand van Oostende. ,,Mijn start was super. Misschien iets te geweldig. Ik voelde daarna dat mijn benen niet de beste waren van het seizoen.” Na half-cross kwam de naar achteren gesukkelde Kamp weer aardig op stoom. ,,Maar toen was het schip al half gezonken.”