Ontroerde Kamp sloopt concurrentie en grijpt WK-titel veldrijden bij de beloften

Met groot machtsvertoon heeft Ryan Kamp zaterdag de beloftenwedstrijd (-23 jaar) van het WK veldrijden op zijn naam gebracht. In het Zwitserse Dübendorf was de 19-jarige gedoodverfde titelfavoriet uit Raamsdonksveer onder anderen concurrent en ‘thuisrijder’ Kevin Kuhn te snel af. Nederlander Mees Hendrikx kwam na een knappe inhaalrace als derde over de streep.

Negentien jaar pas en dan al wereldkampioen bij de beloften. Ryan Kamp flikte het zaterdag in Dübendorf. Halverwege de wedstrijd viel hij gedurfd aan. Kevin Kuhn, de wereldbekerwinnaar en hoop van de Zwitsers, spartelde nog even tegen, maar in de slotronde moest hij deemoedig het hoofd buigen voor de tiener uit Raamsdonksveer.

Die kwam in tranen in over de streep, opgevangen door zijn al even geëmotioneerde moeder Carola. Al ongemerkt opgekropte spanning kwam er allemaal uit toen Kamp op het vliegveld van Dübendorf als eerste over de streep kwam. Geen wonder. Tegen wil en dank was de Nederland in de week voorafgaand aan het WK in de rol van topfavoriet geduwd. ,,Als je de laatste twee wereldbekerwedstrijden (in Nommay en Hoogerheide) wint, is dat ook niet zo vreemd”, vertelde Kamp in het interview voor de start.

Verre van gemakkelijk

Lekker zal het niet gevoeld hebben. Zoals ook de wedstrijd voor hem verre van gemakkelijk begon. ,,Ik had een slecht gevoel in de eerste ronden. Het tempo lag ongemeen hoog”, zei de Nederlandse kampioen, die moeite had om zijn plek in de kop van de koers te handhaven. Gelukkig voor hem schoot Pim Ronhaar hem te hulp. Zijn ploeggenoot van Pauwels Sauzen sleurde op enkele stroken hard op kop voor Kamp.

Halverwege de cross had Kamp het gevoel van de laatste weken weer helemaal terug. Zijn eerste aanval werd nog gepareerd door Kuhn en de Fransman Antoine Benoist. Bij de tweede demarrage was het wel raak. Benoist was direct gezien. Kuhn gaf uiteindelijk de strijd met Kamp ook op. ,,Toen ik ging, voelde ik de pijn in mijn benen niet meer”, zei de Nederlander over zijn gewaagde avontuur, dat hem de regenboogtrui opleverde. ,,Dit is wel zo geweldig”, was het enige wat hij vervolgens kon zeggen over het gevoel om wereldkampioen te zijn.