Ontketende Mollema rondt monstersolo af in heuvelspektakel

Tour de FranceBauke Mollema heeft op fabuleuze wijze de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. In een spectaculaire heuvelrit rondde de Nederlander van Trek-Segafredo een solo van meer dan veertig kilometer af. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar.

De lastige etappe van Carcassonne naar Quillan was bezaaid met cols van de 2de en 3de categorie en dat spoorde de renners aan tot een verschroeiende dag in de Zuid-Franse hitte. Na meer dan tachtig kilometer aan demarrages en ontsnappingen, ontstond eindelijk de definitieve vlucht. Naast Mollema had ook landgenoot Wout Poels daarin een plekje.



Op 43 kilometer van de meet begon Mollema aan zijn huzarenstukje. De 34-jarige Groninger ging alleen in de aanval, reed een minuut voorsprong op zijn medevluchters bij elkaar en hield knap stand op de laatste col van 2de categorie. Dankzij een solide afdaling kon Mollema ruim voor de rode vod van de laatste kilometer zijn vuistje ballen. Het is de tweede Tour-ritzege uit zijn loopbaan, want in 2017 wist hij een gelijkaardige solo af te werken.

Op 1.04 achterstand sprintte Patrick Konrad naar de tweede plek, voor Sergio Higuita, Mattia Cattaneo en Michael Woods. Het peloton met de klassementsmannen hield zich na de zware openingsfase gedeisd en finishte op bijna zeven minuten van de ontketende Mollema. Morgen staat er een Pyreneeënrit naar Andorra op het programma.

Poels strijdt om bolletjestrui

Het overgrote deel van het peloton had zich vanochtend voorgenomen om in de vroege ontsnapping te zitten, en dat liet zich merken in de spetterende beginfase van deze heuveletappe. Eigenlijk was Wout Poels na 84 kilometer de eerste die zich definitief uit het peloton wist te ontworstelen. Op een steil klimmetje kreeg hij eerst Michael Woods met zich mee. Later sloten twaalf andere vluchters aan, onder wie Mollema.

Poels en Woods vochten op de cols van 2de en 3de categorie een verbeten strijd om het bergklassement uit, waarin eerst Poels, toen Woods, toen Poels en uiteindelijk toch Woods als winnaar naar boven kwam. De Canadees neemt de bolletjestrui over van Nairo Quintana, maar de verschillen zijn klein. Poels staat derde in de rangschikking op slechts vijf punten van Woods.

Mollema kiest juiste moment uit

Mollema bemoeide zich daar niet mee. Toen de bedrijvige Woods net na een valpartij weer aansloot bij de staart van de kopgroep, koos de kopman van Trek-Segafredo een licht afdalend stuk op 43 kilometer van de finish uit om zijn aanval te plaatsen. Het gaatje dat hij sloeg werd seconde voor seconde uitgebouwd tot een minuut.



Op de laatste col van 2de categorie spatte de groep achtervolgers uit elkaar. Konrad, Higuita, Cattaneo en Woods bleken de vier geduchtste achtervolgers, maar bij de Nederlander kwamen ze niet meer in de buurt. Ruim voor de meet kon Mollema zijn feestje vieren. Met twee ritzeges in de Tour, eentje in de Vuelta, de Ronde van Lombardije en Clásica San Sebastián is zijn prijzenkast inmiddels indrukwekkend gevuld.

