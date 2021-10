Ontketende Deignan schrijft geschiedenis met zege Parijs-Roubaix: ‘Ik ben zó trots’

Deignan vrat de kasseienstroken met huid en haar op, kende geen angst en denderde maar door. Op een kilometer of vijftien van de streep ging de groep met achtervolgsters achter haar aan, in de hoop haar bij te kunnen halen en te kunnen strijden voor de eindzege. Daarin zaten Marianne Vos en Ellen van Dijk, twee kanshebbers voor de winst. Maar Van Dijk moest afhaken doordat ze hard op haar schouder viel. Na afloop stond ze de NOS te woord. ,,Ik heb een beetje koppijn, was even out gegaan en mijn fiets was kapot. Ik ga mij even goed verzorgen", zei Van Dijk, die daarna meteen weg fietste.



Dus bleef Vos, ook gevallen en last van de heup, als enige Nederlandse kanshebster over voor de eindzege. Haar inhaalrace toonde haar sterke benen en onverzettelijkheid. De hele koers kende Deignan een voorsprong van dik twee minuten. Vos kwam stap voor stap dichterbij en naderde tot 75 seconden.