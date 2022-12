Onoplettende Mathieu van der Poel verspeelt winstkansen Superprestige Boom: ‘Was niet gefocust in de bocht’

Mathieu van der Poel heeft in de tweede veldrit van het seizoen geen rol van betekenis kunnen spelen. Hij kwam samen met Tom Pidcock ten val op de kasseienstrook en moest verder met een pijnlijke knie. De Brit krabbelde wél snel op en won uiteindelijk de Superprestige in Boom.

Van der Poel kon zijn uitstekende start van het veldritseizoen (winst in Hulst) geen vervolg geven. Na anderhalve ronde was de race eigenlijk al gelopen. Van der Poel ging onderuit op een kasseienstrook en nam wereldkampioen Pidcock mee in zijn val; zij hadden een voorsprong genomen op de rest. ,,Ik was nog iets aan het roepen naar de materiaalpost en was niet gefocust genoeg voor de bocht die ging komen”, zei hij over het moment van onoplettendheid.

Waar de Nederlander bleef liggen vanwege een pijnlijke knie, daar sprong de Brit weer razendsnel op zijn fiets om de race te vervolgen en als eerste over de streep te komen voor Lars van der Haar, die in het klassement op hetzelfde puntenaantal kwam als de Belgische koploper Laurens Sweenck, en Eli Iserbyt. ,,Ik werd eraf gereden door Pidcock en heb mijn krachten daarna wat gespaard en gewacht tot de laatste ronde", Van der Haar, die de tweede plek als het hoogsthaalbare achtte.

Van der Poel keek uiteindelijk tegen een achterstand van drie minuten op Pidcock aan, maar beschikte toch over goede benen in Boom. Hij begon een inhaalrace en eindigde uiteindelijk als dertiende. Dat paste niet bij zijn doel: naast winnen het liefst zo snel mogelijk voor de televisie zitten om het Nederlands elftal te zien spelen in de achtste finales van het WK in Qatar, zei hij bij Eurosport.

Morgen komt Van der Poel opnieuw in actie bij de wereldbeker in Antwerpen. Dan zal de viervoudig wereldkampioen veldrijden voor het eerst met Wout van Aert, die in Boom ontbrak, de strijd aangaan. ,,Ik heb me bezeerd aan de schouder en knie. Ik heb de wedstrijd uitgereden om niet te stijf te worden en nog een beetje crossritme op te doen", zei Van der Poel.