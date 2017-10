Ongrijpbare Van der Poel snelt naar elfde seizoenszege

Van der Poel won eerder de wedstrijden in Gieten en Zonhoven, maar raakte zijn leidende positie in het klassement kwijt aan Van Aert door de vierde plek in Boom. In Ruddervoorde sloeg hij meteen in de eerste ronde een gaatje en dat hield hij vast. Van Aert hield zijn rivaal wel in het zicht, maar kon de achterstand van ruim tien seconden niet overbruggen. Van der Haar knokte zich van achterin het veld naar de derde plek, op ruime achterstand van de twee veldrijders voor hem.

Voor Van der Poel was het zijn tweede zege van het weekend. Zaterdag pakte hij zijn tiende zege van het seizoen bij de Grote Prijs van Brabant in Rosmalen. De Nederlander heeft de leiding in het klassement weer terug. Van der Poel heeft net als Van Aert 57 punten, maar gaat door de drie zeges aan de leiding.

De sterkste veldrijder van het moment vond het vooral jammer dat de regen pas laat viel zondagmiddag. ,,Ruddervoorde is het mooiste als het geregend heeft'', zei hij tegen Sporza. ,,Ik had gehoopt dat het halverwege zou losbarsten en we nog in de modder konden rijden.''

Van der Poel had zich geen zorgen gemaakt dat zijn voorsprong maar klein bleef. ,,Ik heb geen stress gekregen. Ik ben gewend geraakt een kleine voorsprong te verdedigen.''