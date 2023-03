Olav Kooij, ritwinnaar in Parijs-Nice: ‘Voor de Elfstedentocht vlieg ik naar huis, honderd procent’

Na anonieme Strade Bianche zoekt Mathieu van der Poel in Tirreno verder naar topvorm

Na een anonieme Strade Bianche gaat Mathieu van der Poel in Tirreno-Adriatico op zoek naar zijn topvorm. ,,Deze koers is niet mislukt als ik geen rit win. Het doel is dat aan het einde mijn benen beter zijn.’’