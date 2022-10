Olav Kooij klopt Jasper Philipsen en sprint in Duitsland naar twaalfde seizoenszege

veldrijden Wereldbe­ker­cross Rucphen van de baan: ‘Op de grote drie kun je niet bouwen’

Geen wereldbekercross deze winter in de carrousel van Rucphen. De organiserende stichting krijgt het evenement niet rond op een ‘financieel verantwoorde’ manier. Ook een ‘gewone’ cyclocross zit er dit seizoen niet in. ,,Want dit gaat ons niet in de koude kleren zitten.”

21 september