Olav Kooij boekt tweede sprintzege na waaiersetappe in Vierdaagse van Duinkerke

Olav Kooij heeft zijn twee etappezege in de Vierdaagse van Duinkerke geboekt. De sprinter van Jumbo-Visma was in de vierde rit na bijna 174 kilometer oppermachtig in de sprint van een grote groep. De Deen Kasper Asgreen van Soudal - Quick-Step nam de leiderstrui over van Benjamin Thomas.

Kooij, die eerder ook de eerste etappe had gewonnen, staat in het klassement op de derde plaats op 7 seconden van Asgreen. De Brit Ethan Vervon is tweede op 6 seconden. De Nederlander Cees Bol van Astana Qazaqstan staat vijfde met een achterstand van 12 seconden op Asgreen.

Kooij liet in de straten van Achicourt de Belgen Gerben Thijssen en Milan Fretin achter zich. Bekende namen als Peter Sagan en Tim Merlier kwamen er evenmin aan te pas en eindigden op respectievelijk de 6e en 8e plaats.



Na een etappe met onder meer vier kasseienstroken werd de vlucht van de dag met 33 kilometer te gaan gegrepen. Een valpartij zorgde voor een splitsing in het peloton. Mede dankzij de waaiervorming kwam de tweede groep met klassementsleider Thomas niet meer terug. Soudal - Quick-Step knapte veel werk op voor hun sprinter Merlier, maar de Belgische ploeg moest genoegen nemen met de leiderstrui van Asgreen.

De Vierdaagse van Duinkerke telt dit jaar zes etappes en eindigt zondag.

De Lie 6 weken aan de kant

Arnaud De Lie is geopereerd aan een breuk in zijn linkersleutelbeen. De 21-jarige De Lie kwam dinsdag zwaar ten val in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Hij brak daarbij niet alleen zijn linkersleutelbeen, maar ook een rib en zijn borstbeen. Verder heeft hij last van een klaplong en schaafwonden over het hele lichaam. De Belgische coureur van Lotto Dstny zal naar verwachting zo’n zes weken niet kunnen koersen.

,,De operatie was een succes, maar Arnaud blijft wel nog één nachtje in het ziekenhuis vanwege zijn klaplong”, vertelt teamarts Ronald Sneijers van Lotto Dstny. ,,Zaterdag keert hij terug naar huis en begint zijn herstel. Hij moet wel nog een tijdje van de fiets blijven. Volgende week volgt ook nog een check-up van de klaplong in het ziekenhuis. Hij zal wel zes weken aan de kant staan. Zeker met zo’n klaplong moet je voorzichtig zijn. Ook het borstbeen vraagt tijd om te genezen.”

Vollering wint in Ronde van Burgos na terugzetten Wiebes

Demi Vollering heeft de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De renster van SD Worx won de rit nadat ploeggenote Lorena Wiebes was teruggezet na een onreglementaire sprint. Vollering was voor de Amerikaanse Chloe Dygert als tweede over de streep gekomen.

De rit ging van Sotresgudo naar Lerma over 118,9 kilometer. Door de wind en waaiers bleef er aan het eind van de etappe maar een kleine groep over. SD Worx bereidde de sprint van Wiebes voor met Marlen Reusser en Vollering. In de sprint in de smalle straten in Lerma deelde Wiebes een duw uit aan Dygert en daarvoor werd ze teruggezet naar de derde plaats.

Wiebes blijft wel de leider in het klassement voor Dygert en Vollering. De Ronde van Burgos duurt tot en met zondag.

Volledig scherm Demi Vollering aan kop van het peloton. © photo: Cor Vos

