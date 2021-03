Of kotsende Sam Bennett intussen is aangekomen in Wevelgem weet niemand

De eerste paar keer kon hij het nog wegslikken. Bleef het net achter zijn huig steken, of zat er misschien nog nét een zuur brokje in zijn mond. Maar na de laatste beklimming van de Kemmelberg hield Sam Bennett het niet meer. Hij zakte naar de staart van de groep, stopte met trappen.



En kotste zijn maag binnenstebuiten op het asfalt.



Het was geen klein, beschaafd kotsje. Geen barfje dat je legt in de pisbak van een café, tussen twee slokken bier door. Het had meer weg van een spuitende potvis die net een uurtje op de bodem van de zee op inktvis had gejaagd. Bennett besproeide de N331 honderden meters lang met een cocktail van gelletjes, energierepen en dorstlesser. Nog een keer, en nog een keer. Er leek geen einde aan te komen. Het was zoveel dat ik me afvroeg of hij niet ergens een verborgen watervoorraad had - een dromedaris op twee wielen.