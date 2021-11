Nuyens eist bij UCI schadevergoeding Jumbo-Visma in zaak-Van Aert

Delen per e-mail

De Belgische wielrenner besloot in september 2018 zijn contract bij de ploeg van Nuyens te ontbinden en ging vervolgens voor Jumbo-Visma rijden. Nuyens (41) beschuldigde Van Aert van contractbreuk en eiste eerder voor de rechter een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro van de renner, die uiteindelijk door het arbeidshof in Antwerpen werd veroordeeld tot een boete van 662.000 euro.

Nu wil Sniper Cycling, het bedrijf van de Belgische oud-prof Nuyens, ook geld zien van Jumbo-Visma. “Het gaat niet meer over Nuyens versus Van Aert, dit is een opvolging van het dossier. Als de UCI niets doet, treft dat alle ploegen”, zegt de advocaat van Nuyens in Belgische media. “Mijn cliënt treedt op voor de wielerwereld en wil schadevergoeding van Jumbo-Visma.”

Een woordvoerder zegt dat Jumbo-Visma niets van de UCI heeft gehoord. De Nederlandse formatie wil dan ook niet reageren op de berichten. Volgens de advocaat van de renner heeft Nuyens alleen maar als doel om "Van Aert zoveel mogelijk sportieve en financiële schade toe te brengen". Hij benadrukt dat er een cassatieprocedure loopt tegen de uitspraak van het arbeidshof.



De zaak sleept zich al jaren voort. Van Aert zegde in september 2018 eenzijdig het contract bij de ploeg van Nuyens op. Hij voerde daar toen ‘dringende redenen’” voor op. Veranda’s Willems-Crelan, de ploeg waar de Belg in die tijd voor reed, zou gaan fuseren met de Nederlandse Roompot-ploeg, maar dat zag de drievoudig wereldkampioen veldrijden niet zitten. Het contract van Van Aert liep tot eind 2019. Nadat hij die verbintenis had ontbonden, ging Van Aert rijden voor Jumbo-Visma.

De 27-jarige Belg won de afgelopen jaren in Nederlandse dienst onder meer Milaan-Sanremo, de Amstel Gold Race, Strade Bianche en zes etappes in de Tour de France. Van Aert pakte afgelopen zomer zilver in de olympische wegwedstrijd.

,,We hebben na het arrest Wout van Aert en Jumbo-Visma gecontacteerd en gezegd dat er contractbreuk is geweest”, zegt de advocaat van Nuyens. ,,Jumbo-Visma heeft een contract getekend op een moment dat het niet kon, zonder een akkoord met de ploeg van Nuyens. We hebben hen voorgesteld om een minnelijke regeling te treffen, maar daar hebben zij negatief op geantwoord. We kunnen dus niet anders dan de zaak voorleggen aan de UCI.”