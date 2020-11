Nummer 4 Aniek van Alphen baalt van alles: ‘Wel de sterkste, niet de slimste’

Vechtend tegen de tranen vertelde ze over een wedstrijd waarin ze naar haar gevoel iets te veel de kastanjes uit het vuur had moeten halen voor de anderen. Ook voor haar land- en ploeggenote Manon Bakker. ,,Ik baal ervan dat ze mij hebben gebruikt om de gaten dicht te rijden die ze zelf hebben laten vallen. Ik weet het: dat is koers. Ik was vandaag een van de sterksten, maar dus misschien niet de slimste. Dan baal ja dat je eerst de gaten hebt dichtgereden en vervolgens in de laatste ronde keihard voorbij gereden wordt.”