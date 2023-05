Nog twee doldwaze dagen in de Dolomieten: ‘Primoz Roglic heeft laten zien dat hij nog altijd Giro kan winnen’

Puck Pieterse bewijst ook op de mountainbi­ke wereldtop te zijn: ‘Dit is een unieke prestatie’

Met winst in haar eerste wereldbekerwedstrijd op de mountainbike bij de elite heeft Puck Pieterse (21) nu al een onuitwisbare indruk achtergelaten. De onverwachte zege in het Tsjechische Nové Mesto moet de voorbode zijn van olympisch succes in Parijs volgend jaar.