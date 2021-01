NOC*NSF verschuilt zich achter flauwekulregeltjes

NK veldrijden in Zaltbommel gaat niet door op 10 januari

22 december Er wordt op 10 januari in Zaltbommel niet gestreden om de nationale titels in het veldrijden. Het voor die datum geplande NK gaat niet door. ,,In verband met de huidige lockdown en de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kan het op deze datum niet plaatsvinden”, meldt de organisatie.