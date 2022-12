Niki Terpstra krijgt in Ahoy een afscheid om van te dromen: ‘Ik ben heel blij dat het gelukt is’

Maud Kaptheijns moet leven met de vergane glorie: ‘Ik ben nu een aangenamer mens, maar daar word ik niet beter van in de cross’

In het najaar van 2017 won de toen 23-jarige Maud Kaptheijns de ene grote veldrit na de andere. Inmiddels is ze al jaren niet meer dan een crosser in de achterhoede. Hoe ga je om met vergane glorie? ,,Ik weet wat de mensen langs de kant denken.”

10 december