‘Nieuwe Cavendish’ wint Ronde van Midden-Brabant

SEG Racing Team ploegleider Michel Cornelisse glunderde na de finish van oor tot oor. ,,Toen die kopgroep van zes renners een voorsprong van een paar minuten bij elkaar had gefietst, keek iedereen naar onze ploeg. Halverwege de wedstrijd zijn we al een keer gaan rijden, maar we kregen nauwelijks steun”, aldus Cornelisse. ,,Daarom hebben gewacht tot de laatste omloop. Gelukkig kregen we op dat moment meer steun.”

Groot talent

Dat de Italiaan Dainese zich vervolgens de snelste in de massasprint toonde, was voor Amsterdamse ploegleider geen verrassing. ,,Schrijf maar gerust op dat dit over vijf jaar de nieuwe Mark Cavendish wordt. Alberto is een groot talent. Hij is pas 20, maar vorige week wist hij bijvoorbeeld al Dylan Groenewegen te kloppen in de sprint om zesde plek in de Gooikse Pijl. Verder won hij dit seizoen al een rit in de Baby-Giro, werd hij tweede in het Italiaans kampioenschap voor beloften en eindigde hij in de top tien in een aantal ritten in de Tour de l’Avenir.”