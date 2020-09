Nieuw-Zeelander Smith sprint naar zege in Coppa Sabatini

Gebroken pols? Van Vleuten en Vos betrokken bij valpartij in Giro Rosa

16:53 Marianne Vos en Annemiek van Vleuten zijn in de slotkilometers van de zevende etappe van de Giro Rosa ten val gekomen. Ze haalden enigszins gehavend nog wel de finish in Maddaloni. Vos won de voorbije week drie etappes in Italië en Van Vleuten rijdt in de roze leiderstrui.