Nibali wint opnieuw de gouden lelie

BEAT-renners pakken Nederlandse titel op teamsprint

19 november De baanrenners Matthijs Büchli, Theo Bos en Roy van den Berg hebben zondag op de piste van Omnisport in Apeldoorn de Nederlandse titel op de teamsprint veroverd. Het trio van de commerciële ploeg BEAT was in de finale sterker dan Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Nils van 't Hoenderdaal.