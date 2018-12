Nibali kiest volgend jaar voor Giro én Tour

,,Ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga ze weer allebei rijden. Het winnen van de Giro is het grote doel voor komend seizoen,” zei de 34-jarige Italiaan woensdag in het Kroatische Hvar bij de perspresentatie van Bahrain-Merida.

In 2016 (toen hij Giro en de Tour reed) schreef hij de Ronde van Italië op zijn naam. Dat deed hij ook in 2013. In Frankrijk was hij in 2014 de beste. De Ronde van Spanje won Nibali in 2010.