Net geen vierde wereldtitel voor Marianne Vos: zilver achter verrassende Italiaanse

De koers over ruim 157 kilometer van Antwerpen naar Leuven bleef lang gesloten en een vroege vlucht bleef zelfs uit. Het ijzersterke Nederlandse blok kwam in de finale tot uiting met meerdere aanvallen van Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Lucinda Brand. Demi Vollering kreeg twee keer te maken met materiaalpech. Ze keerde nog wel terug in het peloton, maar miste de power in volle finale om het verschil te maken.



Niewiadoma viel op de laatste beklimming, de Sint-Antoniusberg, met de top op minder dan twee kilometer van de finish aan, maar een sterke Van Dijk volgde en even later keerde ook de groep met onder andere Vos terug. Zo'n twintig rensters gingen sprinten om de wereldtitel. Vos zat ideaal in het wiel van de Italianen, maar in de sprint moest ze het hoofd buigen voor de 23-jarige Balsamo, toch enigszins verrassend de nieuwe drager van de regenboogtrui. Het zilver was voor Vos, Niewiadoma greep het brons. Vollering eindigde als zevende.