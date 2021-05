Nederlandse wielerbond twijfelt over EK in Wit-Rusland

,,We gaan echt naar een grote politieke crisis”, zei Veneberg bij de NOS. ,,Voor ons telt het sportieve belang. Maar het moet ook geen expeditie worden, al helemaal niet als er allemaal gevolgen achter zitten die we niet kunnen overzien. Dan moet je het risico niet nemen.”

Luchtvaartmaatschappij KLM besloot vandaag op verzoek van demissionair premier Mark Rutte om Wit-Rusland voorlopig te mijden, na de arrestatie van een journalist aan boord van een Ryanair-vliegtuig op de luchthaven van Minsk. Het vliegtuig was op weg naar Litouwen, maar moest op last van de Wit-Russische autoriteiten een tussenlanding maken in Minsk. De Europese Unie heeft alle luchtvaartmaatschappijen in de EU gevraagd om niet langer over Wit-Rusland te vliegen.

,,We hebben opties op tickets met KLM, maar dat wordt een heel lastig verhaal”, zegt Veneberg. ,,Überhaupt om er te komen en moet je het dan doen? Ik zou er sowieso niet heen willen. We hebben aan de sporters gevraagd of ze het willen. Tot vandaag was er een medisch risico. Ze kunnen aan boord van een vliegtuig zitten met mensen die niet getest zijn, omdat je voor Wit-Rusland geen negatieve coronatest nodig hebt. Er zijn een paar renners die zeggen: we hebben zo weinig wedstrijden gehad, ik moet er echt nog een paar rijden. Maar als je alle risico’s bij elkaar optelt, is mijn advies aan de sporters om het niet te doen.”