Nederlandse teamsprintsters beginnen EK baan met wereldrecord

dorpenomloop Wel een Belgische winnaar in Dorpenom­loop Rucphen

26 september Wat de Belgen op hun ‘eigen’ WK in Leuven niet lukte, daarin slaagde Elias van Breussegem kort over de grens wel in in de Dorpenomloop Rucphen. De 29-jarige renner uit Oudenaarde zag in de vliegende finale van deze internationale UCI 1.2-koers kans om de jagende meute van het lijf te houden.