Nederlands kampioene Riejanne Markus verlengt bij Jumbo-Visma: ‘Ook als mens gegroeid’

,,Ik voel me heel goed thuis in deze ploeg”, zei Markus, die bij het NK tijdrijden in Emmen tweede werd bij de elite achter Ellen van Dijk. Ze hoopt in 2024 bij de Olympische Spelen van Parijs de tijdrit te mogen rijden. ,,De aanpak en de familiaire sfeer passen goed bij me. We worden zowel op sportief als mentaal vlak gecoacht. Daardoor ben ik de afgelopen anderhalf jaar niet alleen als renster, maar ook als mens gegroeid.”