Nederlands kampioene Riejanne Markus krijgt ‘mannelijke’ behandeling bij Jumbo-Visma

Ze reed afgelopen jaar al in het rood-wit-blauw als Nederlands kampioen op de weg. Nu is Riejanne Markus (28) ook dik de beste van Nederland in de tijdrit, voor Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Markus ontwikkelt zich het laatste jaar enorm. ,,Het team zei: als dit jouw droom is, gaan we je helpen.’’

Achter het podium in Elspeet krijgt Riejanne Markus een knuffel van Annemiek van Vleuten. De nieuwe generatie staat op, zegt Van Vleuten tegen Markus die net met overtuiging de Nederlandse titel heeft gepakt. Met na ruim veertig kilometer bijna een minuut voorsprong op nummer twee Vollering en 1.13 op Van Vleuten. Afgetekend, heet dat.

Voor de buitenwacht misschien verrassend, maar Markus is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Na haar Nederlandse titel op de weg is het roer omgegaan. Mathieu Heijboer, de baas van het prestatieteam van Jumbo bij de mannen, is met haar aan de slag gegaan. Precies zoals hij dat ook bij de mannen doet. In oktober de windtunnel in, het beste stuur. Alles voor de aerodynamica. Het verbeteren van de tijdrit werd een groot doel.

Volledig scherm Riejanne Markus (m) naast Demi Vollering (l) en Annemiek van Vleuten. © ANP

,,Binnen het team zeiden ze: als dit jouw droom is, gaan we jou daarbij steunen’’, zegt Markus. ,,Dat is gewoon super vet. Daarom is deze zege meer dan alleen een overwinning. Het is ook erkenning van de ploeg. Ik ga straks voor de Tour de France ook voor de derde keer dit jaar op hoogtestage. Ter vergelijking: vorig jaar was dat één keer. We hebben echt de balans gevonden. Ik rijd minder wedstrijden, maar piek meer toe naar de hoofddoelen.’’

Met de Nederlandse titel lijkt deelname aan het WK in augustus ook zeker. Nederland heeft twee startplekken. ,,Het is mijn grootste droom om het WK te rijden. Ik hoop dat ik me vandaag heb bewezen. Maar eerst zaterdag nog de wegwedstrijd. Ook dat is een groot doel.’’

Volledig scherm Riejanne Markus op weg naar de Nederlandse titel. © photo: Cor Vos

