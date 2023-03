Nederland is weer een sprintland, al is Olav Kooij misschien wel meer dan sprintbom

Hennie Kuiper kan zich geen betere opvolger bedenken: ‘Heb nog met kleine Mathieu gevoetbald in de tuin’

Eindelijk, eindelijk. Hennie Kuiper is niet meer de laatste Nederlandse winnaar van Milaan-San Remo. 38 jaar (!) na zijn gloriemoment in Italië wint Mathieu van der Poel. ,,Prachtig, ik kan me geen betere opvolger wensen.’’