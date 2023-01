Nairo Quintana ontkent einde carrière: ‘Ik ben nog steeds wielrenner’

Nairo Quintana heeft berichten in Colombiaanse media tegengesproken dat hij per direct zou stoppen. Op een persconferentie vandaag in Bogotá meldde de winnaar van de Giro d’Italia (2014) en Vuelta d’España (2016) dat hij nog altijd op ziek is naar een nieuwe ploeg. Quintana moest eind vorig jaar vertrekken bij Arkéa Samsic na een tramadol-affaire. Hij raakte zijn zesde plaats in de Tour de France van vorig jaar kwijt na gebruik van de verboden pijnstiller.

Quintana zei vanmiddag dat hij noga altijd op zoek i naar en nieuwe formatie ,,om deel te nemen aan de belangrijkste wielerraces van de wereld". Volgens ‘de Condor van de Andes’ zit er nog genoeg venijn in zijn lichaam om het ‘iedereen in het peloton’ moeilijk te maken. ,,Ik ben nog steeds een echte wielrenner, eentje die niet opgeeft bij een beetje tegenspoed. Ik wil concurreren met alle toppers en hoop dat me het is gegund dat zich een nieuwe ploeg meldt.”

Quintana reist binnenkort naar Europa voor een nieuwe charme-offensief, nadat eerder besprekingen met kandidaat-ploegen op niets waren uitgelopen.

Volledig scherm Nairo Quintana. © AFP

Quintana was de afgelopen twaalf jaar het gezicht van het Colombiaanse wielrennen. Hij brak in 2013 door met de eindzege in de Ronde van het Baskenland en de tweede plaats in Ronde van Frankrijk. Een jaar later won El Condor de Ronde van Italië. Quintana, die begin februari 33 jaar wordt, herhaalde in 2015 zijn tweede stek in de Tour de France en won in 2016 de Ronde van Spanje, voor Chris Froome, Estéban Chaves én Alberto Contador.

Na 2017, toen hij achter Tom Dumoulin nog tweede werd in de Ronde van Italië, werd het langzaam minder bij Quintana. Vorig jaar verwierp het hof van sportarbitrage CAS zijn beroep tegen het schrappen van zijn resultaten in de afgelopen Tour de France wegens het innemen van een verboden pijnstiller tramadol. Quintana raakte daardoor zijn zesde plaats in de eindstand kwijt. Afgelopen zomer had de klimmer zijn contract bij Arkéa Samsic nog tot eind 2025 verlengd, maar na de dopingzaak werd die verbintenis verscheurd. Hij reed eerder voor Boyacá es Para Vivirla, Colombia es Pasión en Movistar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.