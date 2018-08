Na winst in Zundert mag Raymond Kreder weer naar Japan

Raymond Kreder, lid van een Japanse ploeg, versloeg woensdagavond Koen van Dijke en Daniël Langereis in de Ronde van Zundert. Hans Dekkers won de pelotonsprint en is mathematisch zeker van eindwinst in het BN DeStem Wielerklassement .

Het achterwiel van Kreder kon hij nog net houden, maar daar voorbij komen en de sprint winnen van de oud-renner van onder meer Garmin en Roompot, dat zat er niet in voor veldrijder Van Dijke. ,,Veel te rap”, omschreef de inwoner van Baarle-Nassau na afloop de man die hem zojuist verslagen had.

Toch kon hij zelf tevreden zijn dat hij als tweede onder het spandoek van Club Diana was doorgereden. ,,Dit is voorbereiding op mijn veldritseizoen. Deze winter word ik elite en moet ik het opnemen tegen de Van der Poels en Van Aerts van deze wereld.” Een gedegen voorbereiding is dus geboden.

Gokje

Van Dijke noemde het ‘een gokje’, het moment waarop hij op zo’n tien kilometer voor het einde samen met Langereis de aanval koos. ,,Wanneer het stilvalt achter je, weet je nooit.” Maar het was pas toen Kreder even later aansloot, dat er echt afstand van het peloton genomen kon worden. “Hij deed de langere beurten, je merkt wel dat hij wat meer in zijn benen heeft.”

Voor Kreder, tegenwoordig actief voor het Japanse Team UKYO, zijn de criteriums in de regio net als voor Van Dijke voorbereiding op andere wedstrijden. ,,Volgende maand vertrekken we weer naar Japan, voor de Ronde van Hokkaido.” De tegenwoordig in Oudenbosch woonachtige Westlander koos deze winter bewust voor het avontuur door van Roompot over te stappen naar zijn huidige Japanse continentale ploeg. Hij rijdt vooral profkoersen in Azië (twee maanden geleden won hij nog een rit in de Ronde van Korea), afgewisseld met criteriums dichter bij huis. ,,Het bevalt me tot nu toe heel goed. Ik rij nu weer voor de winst en train daar hard voor.”

Niet vanzelfsprekend

Dat hij als ex-WorldTour-renner met twee vingers in de neus de wedstrijdjes in de buurt wint, is overigens geen vanzelfsprekendheid, aldus Kreder zelf. ,,Het is soms best afzien. Eerder reed ik ook in Oud-Gastel, waar ik ook in de kopgroep zat. Maar in de finale wilden de anderen niet meer met mij naar de streep rijden. Dan rij ik zelf ook niet meer mee; we werden nog nipt ingelopen.” Zijn reputatie als rappe sprinter werkte in dat geval tegen hem.