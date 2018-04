Na tragisch overlijden Goolaerts stappen renners vandaag ‘gewoon’ weer op de fiets

Voorbeschouwing De Brabantse Pijl: dit zijn de favorieten

7:03 Voor elke klassieker dit voorjaar waagt een van de wielerverslaggevers van het AD zich aan een voorspelling van het podium. Op wie moeten we vandaag letten in de Brabantse Pijl? De heuvelklassieker die uiteraard vooral in het teken staat van het overlijden van Michael Goolaerts.