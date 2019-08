Na noodlanding ook nog winst voor Kruijswijk in Etten-Leur

Tijdens de vlucht van Monaco naar Breda International Airport moest het vliegtuig, waar Kruijswijk samen met Peter Sagan en Elia Viviani in zat, zondagochtend een noodlanding maken in Luxemburg. Dat gebeurde omdat het toestel olie lekte.

,,En dan twijfel je toch wel even of je nog verder moet vliegen”, bekende Kruijswijk toen hij vlak voor de start van het profomnium in Etten-Leur arriveerde. Het laatste stuk van de vliegreis verliep voor de coureur uit Nuenen echter zonder problemen, net als de wedstrijd zelf. Daarin mocht hij samen met zijn Sagan en Viviani de hoofdrol spelen. En met Tourwinnaar Egan Bernal en Girowinnaar Richard Carapaz natuurlijk.

Erepodium

Allemaal kwamen ze aan de beurt om op het erepodium plaats te nemen, tot grote vreugde van de massa volk die weer aanwezig was bij het ‘WK der criteriums’. Eerst won Sagan de tijdrit voor Bauke Mollema en de Zundertse veldrijder Sieben Wouters.

Daarna was Viviani de nummer een van de rit in lijn, voor Sagan en Carapaz. De afsluitende puntenkoers moest dus de beslissing brengen. En daarin was het vanzelfsprekend de allerlaatste spurt die de eindstand bepaalde. En daarin bleef Kruijswijk, die samen met Bernal het pelotonnetje ontvlucht was, de Colombiaanse Tourwinnaar voor. Achter hen won Viviani het sprintje om de derde plaats. In het eindklassement van het omnium legde Sagan beslag op die plek, achter Kruijswijk en Bernal. Daarmee had Etten-Leur zijn droompodium.

Valpartij Carapaz

Tegenvaller was de valpartij van Carapaz in de voorlaatste ronde van de puntenkoers, maar de Ecuadoriaanse Girowinnaar kwam daar zonder ernstige verwondingen van af. ,,Prachtig criterium hier”, zei de uiteindelijke nummer drie Sagan. ,,Ik was hier in 2012 al eens geweest, toen ik mijn eerste groene trui in de Tour gewonnen had, en keerde graag terug.”

Tourwinnaar Bernal kwam zelfs speciaal over uit Colombia voor de Etten-Leurse Profronde. ,,Ik wil me hier graag aan mijn fans laten zien”, zei hij omdat vervolgens ook te tonen. Geduldig poseerde hij voor de start voor foto’s en selfies en deelde hij handtekeningen uit. Om zich daarna ook in de wedstrijd te tonen en naar de tweede plaats te rijden.

Tussen de onderdelen van het profomnium door won Merel Hofman uit Bleijswijk de wedstrijd voor vrouwen, voor Pauliena Rooijakkers uit Asten-Heusden en Natalie van Gogh uit Nieuw-Vennep.