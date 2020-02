Na Dumoulin stelt ook Kruijswijk seizoenstart uit bij Jumbo-Visma

Kruijswijk miste het trainingskamp in januari in Alicante vanwege knieklachten. ,,Toen is besloten zijn seizoensouverture uit te stellen”, aldus een woordvoerder van Jumbo-Visma. ,,Van die knie heeft Steven al een tijdje geen last meer. Hij traint inmiddels ook weer normaal. Hij gaat de komende weken op hoogtestage, maar om geen stappen over te slaan in het lange proces heeft hij Parijs-Nice geschrapt. Plannen zoals in december gepresenteerd, zijn uiteraard niet in beton gegoten. Er wordt her en der wel eens wat gewijzigd als de situatie daar om vraagt.”