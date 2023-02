Na bestudering van kwartier van finishfoto wint Tim Merlier in UAE Tour

FOTO'S Op vrolijke WK-dag klinkt het Wilhelmus én de Brabançon­ne: ‘Tussen 17.000 en 20.000 bezoekers’

HOOGERHEIDE - Met bijna 20.000 toeschouwers en WK-titels voor zowel Nederland als België is de zaterdag van het WK veldrijden in Hoogerheide in vrolijke sferen verlopen. Zondag wordt het nog drukker als Mathieu van der Poel en Wout van Aert strijden om de proftitel.