Movistar bevestigt: nieuw contract voor Valverde (41)

Kwartfina­le eindstati­on voor Shanne Brespennin­cx in sprinttoer­nooi

Baanwielrenster Shanne Braspennincx is er bij de WK in Roubaix niet in geslaagd door te dringen tot de halve finales van het sprinttoernooi. De Brabantse sprintster, olympisch kampioen op keirin, ging in de kwartfinales ten onder tegen Emma Hinze. De Duitse is de titelverdedigster.

21 oktober