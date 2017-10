Mounir El Allouchi stapt met dubbel gevoel van het veld: 'We hadden deze pot ook kunnen winnen'

UTRECHT - Mounir el Allouchi was niet de enige die na afloop met een gemengd gevoel de pers te woord stond. ,,Ik heb een lekkere wedstrijd gespeeld, we mogen trots zijn op onszelf als team, maar we hadden deze pot ook kunnen winnen.” Daar bovenop kwam de teleurstelling van een krampaanval in beide kuiten, waardoor de Roosendaler uiteindelijk gewisseld moest worden. ,,Daar word je gek van. Ik was totaal niet moe. Ik kon blijven gaan, maar als je dan kramp krijgt is het echt balen.”

De middenvelder nam voor de rust de 1-1 voor zijn rekening. ,,Dat was een heel goede goal. (lachend) En niet alleen omdat ik hem gemaakt heb.” El Allouchi doelde vooral op de fase voorafgaande aan het doelpunt en de inleiding van de treffer. ,,Twee minuten daarvoor scoort FC Utrecht. Vroeger zouden de kopjes dan omlaag zijn gegaan bij ons. Nu gingen we gewoon verder met wat me moesten doen. Met de borst vooruit. Daaruit kwam een prima pass van Angelino en Thierry (Ambrose) speelt hem goed door op mij.”

Alleen voor doelman Jensen maakte El Allouchi het koelbloedig af met een puntertje in de korte hoek. ,,Rust voor de goal, dat heb ik altijd gehad. Ik zag wat de keeper deed en chipte de bal over zijn voet in het doel.”

El Allouchi straalde trots uit. ,,Dan ben ik ook. Vooral op de ploeg. De trainer zei het naloop ook in de kleedkamer. We mogen trots zijn op de manier waarop we hebben gespeeld. Met veel lef. Als je naar deze wedstrijd kijkt, zie je dat we echt een goede ploeg hebben.”