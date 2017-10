Moreno Hofland hunkert naar flow van 2014: 'Hier heb ik lang op gewacht'

Moreno Hofland spurtte woensdag naar de zege in de gloednieuwe Famenne Ardenne Classic. Koersen in het najaar zijn zijn ding geworden.

Met de overwinningsbloemen in de kofferbak reed Moreno Hofland woensdagavond vrolijk terug naar huis. ,,Hier heb ik lang op zitten wachten", schetst de Roosendaler het belang van het winnen van de Famenne Ardenne Classic, een gloednieuwe koers, die hem op het lijf geschreven bleek. ,,Ik kende de omgeving goed van een trainingskamp, toen nog met Lotto-Jumbo, en de finish liep licht bergop. Ideaal voor mij." Dat er buiten zijn Lotto-Soudal geen enkele andere World Tour-ploeg aan de start stond, maakte het volgens Hofland eerder lastiger dan gemakkelijker. ,,Dat betekende dat we de koers moesten gaan controleren. Als dat zou lukken, was het afmaken van de sprint nog het minst moeilijke deel van de wedstrijd."

Het was al twee jaar geleden dat Hofland nog een koers had gewonnen. Een etappe in de Ster ZLM Toer. Ook in de Ardenne. Sindsdien is hij amechtig op zoek geweest naar de flow waarin hij ooit zat. En die hem destijds de eretitel van 'De Kleine Kittel' opleverde. ,,Het was soms gewoon frustrerend", zo kijkt hij op terug op die periode dat winnen er steeds niet in zat. Bij Lotto-Jumbo verloor hij zijn plek als afmaker aan Dylan Groenewegen en dit voorjaar moest hij bij Lotto-Soudal steeds in dienst van anderen, vooral André Greipel, rijden. ,,Geen punt", zegt Hofland. ,,Maar ik had me wel voorgenomen om dit najaar weer mijn kansen te pakken als dat mocht."

Najaar

Want dat najaar is ondertussen zijn seizoen van de hoop en nieuwe kansen geworden, beseft ie. Als neo-prof was dat vier jaar geleden dat de periode dat hij, in de World Tour, derde werd in een etappe van de Ronde van Peking. Om vervolgens twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Hainan te winnen. ,,Het voorjaar erop won ik mijn sprint in Parijs-Nice en werd ik tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne (achter Tom Boonen, red.). Die flow waarin ik toen zat, die zoek ik nu weer. Vorig jaar was ik ook al goed in het najaar. Alleen won ik toen net niet. Daarom heb ik er dit keer alles op gezet en ben ik nog gaan trainen in Spanje. Er zijn jongens die het wel geloven na Parijs-Tours. Ik niet."

De derde plek op het EK in Herning (begin augustus) was het eerste teken dat de oude Hofland aan het terugkomen is. ,,En vandaag zat alles een keertje mee. Van de ploeg, die voor me werkte, het lastige parcours, tot de aankomst. Ik moest me alleen zien te handhaven voorin en dan sprinten. Precies waar ik goed in ben."

Gretig

Zaterdag hoopt Hofland zijn kunstje te herhalen in de nieuwe Tacx Pro Classic, die start in Middelburg en finisht op Neeltje Jans. ,,Lekker zwaar en sprinten met een klein groepje, verwacht ik. Groenewegen staat ook op de startlijst. Ik kijk er naar uit." Daarna vliegt hij door naar de nieuwe World Tour-koers in China. ,,Men zegt dat daar vier kansen liggen voor de sprinters. Nou, laat maar komen."

Voor Hofland voelt het najaar immers als het voorjaar. Zo fris en gretig is hij nog. ,,Weet je waarom zo'n najaar ook goed is voor mij? Dan ga ik fit in de winter in, hoef ik niet zo lang te rusten tot de training weer begint, en sta ik er al vroeg weer in het voorjaar. Net als in 2014 dus."