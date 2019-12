Moment van het decennium: Rozetruidrager schijtend in de berm

Door Daan Hakkenberg



Met de tijdritzege in Montefalco declasseerde hij de concurrenten, de overwinning in de bergetappe naar het heiligdom Oropa was om in te lijsten en zijn afsluitende tijdrit in Milaan niet minder dan allesbeslissend. Maar historisch werd de Giro-zege van Tom Dumoulin in 2017 toch vooral omdat hij in etappe 16 in de berm zat te kakken. Nooit eerder vertoond.



Dat niemand de moeite heeft genomen om daarna naar het blauwe verkeersbord langs de provinciale weg 28 richting Zernez te gaan, is een gemiste kans waar wielerpuristen inmiddels spijt van zullen hebben. Eigenlijk had de hoop van Dumoulin - of was het drap - met een schepje weggehaald moeten worden, om vervolgens op een marmer voetstuk als wieler-relikwie tentoongesteld te worden in een museum. Het is ongeveer 500 meter voor de afslag naar de Umbrailpas die over de Stelvio gaat, dat Dumoulin zijn fiets tegen de grond smijt en zich zo snel als hij kan uit zijn roze trui probeert te wurmen. ,,Schijten. Ik kon het gewoon echt niet meer ophouden.”