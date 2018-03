Mollema wint koninginnenrit in Italië

Voor Mollema, die in de eindfase in een kopgroepje van vijf over de beste benen beschikte, betekende het zijn eerste zege dit seizoen. Rosa is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij nam de eerste plaats over van Pascal Eenkhoorn, die na de eerste dag met twee wedstrijden (rit in lijn en een ploegentijdrit) de verrassende koploper was in de rangschikking. De 21-jarige coureur van LottoNL-Jumbo had een mindere dag en liep in de tweede etappe een achterstand van enkele minuten op. Mollema staat in de algemene rangschikking op de tweede plek, op 7 seconden van Rosa.